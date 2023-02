Qui pour succéder à Elon Musk à la tête de Twitter ?

À l'évidence, Davis considère que le tact n'est pas nécessaire pour le business, et c'est sûrement cela qui le place dans la short list de Musk, ainsi que sa dévotion totale à son patron : pour prouver qu'il adhérait un peu plus encore que les autres à la « hardcore culture » prônée par Musk, il ne s'est pas contenté de dormir dans son bureau. Non, il l'a fait avec sa femme et son nouveau-né. Ça prend du temps de remplir des fiches de licenciement…