Elon Musk dérape à propos de Wikipédia... et sombre un peu plus dans le complotisme

Le milliardaire n'a en effet pas fait dans la dentelle quand il a appris la création de cette page. Alors qu'une capture écran de l'article en question lui était partagée, il a posté un tweet où il affirme que « Wikipédia est contrôlé par les journalistes médias mainstream ». Une allégation très péremptoire qui demanderait à être étayée…

Pour Elon Musk, l'affaire se résume à une « suspension de 2 jours et de peut-être 7 comptes pour doxxing ». Bref, pas de quoi s'énerver à son sens, à moins de vouloir monter une cabale contre sa personne. Il n'est donc guère étonnant de le voir finir son message par un cri de désamour envers la plus grande encyclopédie en ligne au monde : « Je ne peux plus faire confiance à ce site désormais. »

Ce nouvel accrochage illustre le rapport antagonique très fort entre Elon Musk et les journalistes. Depuis sa prise de pouvoir sur Twitter, l'homme d'affaires a plusieurs fois attaqué la profession, estimant qu'elle n'était pas la seule source d'information légitime. Il a répété dans son Space avec Drew Harrell que sur la question du doxxing, il ne ferait pas de différence entre les utilisateurs réguliers et les journalistes.

Petite précision, la page Wikipédia qui a provoqué la colère d'Elon Musk a depuis été renommée « Les suspensions Twitter du 15 décembre 2022 ». De quoi faire revenir le boss de Twitter sur ses propos ?