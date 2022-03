Vous pouvez désormais publier vos tweets depuis le dark web

Il est donc désormais possible d'accéder au réseau social de manière plus sécurisée via le navigateur Tor ou un autre outil semblable. En offrant désormais un service « onion », Twitter, à l'instar de Facebook ou du site du New York Times avant lui, permet de contourner la censure des pays en rendant accessible le réseau social de manière anonyme et intraçable.