Google Shopping bientôt accessible gratuitement aux e-commerçants

Marcher sur les plates-bandes d'Amazon ?

Partenariat avec PayPal

Sur le blog de son entreprise, Bill Ready, directeur du commerce chez Google, a apporté une bonne nouvelle aux entreprises vendant des produits en ligne. Celles-ci pourront en effet prochainement utiliser Google Shopping gratuitement, afin d'y proposer leurs articles.Il s'agit en réalité d'une sorte de retour en arrière. Car Google Shopping, qui existe depuis près de vingt ans, n'a pas toujours été payant. Ce n'est qu'à partir de 2012 que le service s'est transformé en catalogue promotionnel. Pour voir leurs produits y figurer, Il était alors imposé aux utilisateurs de la plateforme d'acheter des publicités, ce qui a conduit certains e-commerçants à se tourner vers d'autres sites, comme Amazon ou eBay.Google a donc finalement changé son fusil d'épaule, notamment en raison de la pandémie actuelle, selon Bill Ready. Il a toutefois déclaré que la crise n'a fait que précipiter la décision, sur laquelle l'entreprise travaillait depuis quelques temps. Elle chercherait ainsi probablement à concurrencer Amazon sur son terrain, alors que le groupe de Jeff Bezos prend de plus en plus de place sur le marché de la recherche en ligne.D'ailleurs, le modèle de Google Shopping va désormais se rapprocher de celui d'Amazon. La mise en ligne des produits sera donc gratuite, mais les vendeurs seront encouragés à acheter de la publicité pour promouvoir leurs annonces.Et pour inciter les sites e-commerce à franchir le pas, Google s'est alliée à quelques acteurs de référence. L'entreprise travaille ainsi avec des plateformes telles que Shopify ou WooCommerce, afin de simplifier le passage à Google Shopping. Et pour faciliter les transactions, elle s'est associée à PayPal, l'ancienne société de... Bill Ready.Google Shopping sera proposé gratuitement aux vendeurs américains à partir du 27 avril prochain. Puis cette possibilité sera étendue au monde entier, dans les prochains mois.