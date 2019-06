Google opte pour la diversité des sites dans ses résultats de recherche

Google propose des résultats de recherche plus variés

Source : 9to5google

Cet ajustement des résultats du serviceest déjà en place, tout comme le «», la nouvelle modification de l'algorithme du moteur de recherche.Les utilisateurs du moteur de rechercheont largement signalé à la firme dele manque de diversité des résultats proposés. Alors, l'entreprise a décidé de s'attaquer à ce problème, tout en cherchant à rendre ses services plus fiables . Elle a d'ores et déjà déployé unepour apporteraux utilisateurs.Ainsi, l'ajustement apporté au servicedevrait éviter que plusieurs résultats provenant du même site internet ne remontent dans les premières propositions de l'outil. Le compteofficiel Google Search Liaison a apporté plus de précisions concernant ce « changement pour la diversité des sites ». Grâce à cette modification, les utilisateurs ne verrontdans les meilleurs résultats pour leur recherche.Une modification bienvenue, puisqu'il est parfois difficile pour les internautes dedepuis un même site internet. C'est également unede remonter dans les résultats de recherche, d'atteindre une audience plus large et plus fréquente.Toutefois, il existe desà cette nouvelle règle mise en place par la firme de Montain View, notamment si le moteur de recherche de Google détermine qu'il est pertinent de proposer plusieurs résultats provenant d'un même site internet, dans le cas d'une recherche particulière. Ainsi, par exemple, si vous tapez le nom du site internet dans la barre de recherche, avec vos autres mots-clés, plusieurs résultats associés à ce site apparaîtront.