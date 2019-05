Google Podcasts peut télécharger automatiquement les nouveaux épisodes

Les téléchargements automatiques débarquent sur Google Podcasts © Android Police

Une fonctionnalité loin d'être révolutionnaire mais très utile

Source : Android Police

On ne peut pas dire que Google se soit jeté corps et âme dans l'univers du. Le géant du web ne propose son logiciel que depuis 7 mois seulement et ses fonctionnalités restent très sommaires par rapport à ses concurrents.Pourtant Google Podcasts continue d'être régulièrement mis à jour et enrichi et le moteur de recherche vient d'ajouter leautomatique des épisodes. Si vous êtes abonné à une ou plusieurs émission, l'application récupérera automatiquement les derniers épisodes et vous permettra de les écouterSi l'option n'a pas encore été activée, il suffit de vous rendre dans les paramètres et de l'activer manuellement pour en bénéficier. Attention toutefois, Google n'a pas pris le soin de proposer un réglage pourle nombre d'épisodes récupérés, ce qui pourrait créer de mauvaises surprises pour les détenteurs d'un petit forfait 4G.