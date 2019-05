Google dévoile un nouveau service d'aide à l'organisation de voyages : Trips

© Google

Centraliser l'ensemble des outils de planification de voyages

Google Maps bénéficiera aussi de ces améliorations

Source : The Verge

Le nouveau service de Google,, ne doit pas être confondu avec son application mobile appelée... Google Trips. En effet, les fonctionnalités de cette dernière ne constituent qu'une partie de l'offre du nouveau site web.Car l'idée de Google est de regrouper une multitude d'outils au sein d'une, afin d'aider les utilisateurs à. De son côté, l'application mobile, disponible sur Android et iOS, consiste principalement à proposer des suggestions d'activités proches des lieux visités. Elle présente, de surcroît, l'avantage d'être disponible hors ligne.Les informations de l'application sont donc désormais accessibles via le service Trips. Il sera également possible d'y effectuer des, agrégeant ainsi les fonctions offertes par d'autres produits Google, tels que Flights ou Hotels search.Malheureusement, pour l'instant, le service n'existe qu'en anglais et n'est pas disponible en France. Et Google n'a pas fait de commentaire quant à un éventuel futur déploiement dans d'autres pays.Par ailleurs, l'entreprise a annoncé que les services proposés par Trips seraient intégrés dansdans les prochains mois. Certaines fonctionnalités ont cependant pris un peu d'avance : après avoir effectué une réservation d'hôtel ou de restaurant via Google, la date et l'heure de celle-ci peuvent directement s'afficher dans Maps, en cherchant l'établissement. L'utilisateur peut alors avoir accès à un reçu de confirmation, en cliquant sur le lien.La filiale d'Alphabet prévoit déjà de futures améliorations pour Trips. Elle souhaite notamment intégrer l'affichage des hôtels déjà visités par le passé, afin de faciliter une nouvelle réservation.