Hangouts Chat et Meet ouverts à tous, hors G Suite, avant l'extinction d'Hangouts Classic

Deux logiciels professionnels disponibles pour tous

Source : 9to5Google

va mettre à disposition du grand public deux nouvelles applications de, Hangouts Meet et Hangouts Chat.La première est une sorte de clone de Slack, pour les conversations d'équipe en entreprise, et la seconde est une application depermettant des discussions en vidéo à 100 participants.Ces logiciels seront disponibles dans les prochaines semaines et seront l'évolution de Google, la suite d'applications de messagerie professionnelle du géant du web incluse dans GSuite. Difficile de comprendre toutefois l'intérêt pour le grand public de telles solutions, d'autant plus que Google propose déjà Allo et Duo, des logiciels de discussion instantanée... dont le succès est d'ailleurs loin d'être au rendez-vous.