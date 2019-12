Les données collectées par le casque VR Oculus seront utilisées pour du ciblage publicitaire

Les nouvelles fonctionnalités sociales d'Oculus

Facebook tente de rassurer

Source : UploadVR

Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités dites «» des casques, les utilisateurs devront en effet relier celui-ci à leur compte Facebook. Un ciblage publicitaire sera effectué pour l'affichage de «», annonce l'entreprise.Depuis le rachat en 2014 d'Oculus par Facebook, l'entreprise à l'origine des fameux casques avait réussi à se tenir éloignée des pratiques du réseau social en matière de gestion des données. Il n'était ainsi pas nécessaire de se connecter à son compte Facebook pour utiliser les différentes fonctionnalités du casque de réalité virtuelle.Cette époque touche à sa fin. Dans un article de blog datant du 11 décembre, Oculus a annoncé l'arrivée de fonctions «» sur sa plateforme telles qu'une application de messagerie permettant de converser et d'envoyer des messages aux utilisateurs rejoignant les jeux, de partager des photos ou encore d'inviter à rejoindre des concerts dans « Venues ».Pour y accéder, les usagers devront obligatoirement se connecter à leur compte Facebook. La dernière version de la politique de confidentialité d'Oculus explique ainsi que «».Oculus précise toutefois que ces changements «».Cette nouvelle politique ne concerne donc, pour le moment, que les fonctions dites «» des casques Oculus. En contrepartie, Facebook annonce proposer des événements et d'autres applications pouvant intéresser les utilisateurs des casques... Maigre compensation.La firme insiste sur le fait que ces dispositions sont faites pour «» et que le mapping 3D de l'intérieur des habitations des utilisateurs, réalisé par le système Oculus Insight, continuera à être stocké en local.