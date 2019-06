Facebook corrige un outil de recherche qui permettait des requêtes un peu trop poussées

Facebook a modifié son outil « Graph Search »

Facebook met l'accent sur la confidentialité après de nombreux incidents

Source : Vice

Ça y est :a enfin décidé de s'occuper desAvec l'outil sémantique «» (recherche de graphes), les internautes pouvaient recueillir des informations venant deau sein du réseau social, simplement en tapant un mot-clé ou une phrase complétée de dates. Il était ainsi possible de retrouver des posts d'utilisateurs, de savoir qui avaittelle page, à telle date, qui habitait une certaine ville ou encore les lieux visités par des utilisateurs en particulier.Journalistes ou chercheurs, vont certainement devoir s'adapter et renoncer à cet outil. En effet, il apparaît qu'utiliser cette méthode pour effectuer des recherches et récolter des informations dans le cadre d'enquêtes était bel et bien d'usage., expert de la recherche via les réseaux sociaux et également membre de, un site de journalisme d'investigation, a déclaré : « la plupart des outils sont en panne » - ce qui s'avère gênant car ils étaient utiles pour la recherche d'informations. Le chercheur avait d'ailleurs publié sur son site des méthodes pour réaliser ces fameuses recherches dans les publications publiques.Le réseau social s'est justifié des modifications apportées, affirmanta ainsi tenu à éviter que l'outil ne soit utilisé par des personnes aux intentions incertaines.Après plusieurs, Facebook a visiblement décidé qu'il était temps de stopper les utilisations abusives de la fonctionnalité de recherche.