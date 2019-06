Une manif "à poil" devant le siège de Facebook pour dénoncer la censure des mamelons

© Stephanie Keith/Getty Images

Pas tous égaux devant la censure des mamelons

Une interdiction qui touche particulièrement les artistes

Source : The Guardian

Les employés deont dû être surpris en sortant du bureau, tout du moins ceux travaillant le week-end. Car dimanche, unese tenait devant le siège new-yorkais du réseau social, et les participants avaient choisi une tenue originale.En effet,se sont installées sur le trottoir,. Seules les parties génitales des participants étaient couvertes avec... une image représentant un téton masculin. De plus, parmi les manifestants, seules les femmes avaient dissimulé leurs mamelons sous des autocollants, de sorte à pouvoir partager les photos et vidéos de l'événement sur Facebook et Instagram.Car l'objectif de la protestation était là :de ces réseaux sociaux. Par exemple, la plateforme de partage de photos et vidéos interdit tout contenu «». Une censure qui s'applique également aux «». Cettechoque de nombreux utilisateurs, qui s'interrogent sur la manière employée pour distinguer un mamelon féminin d'un masculin. Par le passé, certains ont ainsi photoshoppé des mamelons d'homme sur des corps de femmes nues.L'idée de la manifestation de dimanche dernier, baptisée « WeTheNipple », est alors venue de laet de l'artiste. Ce dernier est spécialisé dans les photos de nu artistique et a vu sa page désactivée par Facebook en 2014. «», a-t-il dénoncé.Même son de cloche du côté de la Coalition nationale contre la censure : «» Elle appelle donc à un, à la façon des règles adoptées par YouTube, autorisant une certaine nudité artistique.Pour l'heure, les photos et vidéos de WeTheNipple restent visibles sur les réseaux sociaux. Ce qui est cohérent, puisqu'elles n'enfreignent pas les règles mentionnées ci-dessus.