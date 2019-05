Le salaire médian d'un stagiaire chez Facebook est de... 8000 dollars par mois

Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Près de deux fois le salaire médian aux États-Unis

Payer pour attirer les meilleurs talents

Le, nouvelle forme d'exploitation ? Cette interrogation revient souvent, dans la mesure où certaines entreprises semblent s'appuyer sur ce système pour réduire leurs frais de personnel. Mais d'autres sociétés offriraient, au contraire, des conditions très avantageuses à leurs stagiaires.C'est notamment le cas de, aux États-Unis. En effet, une étude de Glassdoor, site permettant d'évaluer son entreprise, révèle que le réseau social offrirait à ses stagiaires unede 8 000 dollars par mois (un peu plus de 7 160 euros) ! À titre de comparaison, le salaire mensuel médian d'un employé à temps plein aux États-Unis, pour l'ensemble des métiers recensés sur le site, s'élève à 4 400 dollars.Cependant, les stages concernés chez Facebook ne correspondent pas du tout au cliché « café - photocopieuse ». Il s'agit plutôt de missions nécessitant despoussées, par exemple en data science ou en génie logiciel. Et les offres publiées exigent parfois une première expérience. Dans un autre contexte, ces stages pourraient donc constituer des postes à temps plein dans d'autres sociétés. De plus, ces chiffres sont à mettre en perspective avec le salaire médian proposé par le réseau social, qui approche les 20 000 dollars par mois.Qu'est-ce qui pousse Facebook à proposer de telles rémunérations ? S'agit-il d'un moyen d'attirer les stagiaires malgré les scandales ? Pas forcément, dans la mesure où cette pratique n'est pas nouvelle. En revanche, cela permettrait au réseau social de convaincre les meilleurs talents carpour atteindre leurs ambitions.D'ailleurs, Facebook ne semble pas être la seule société de ce type à utiliser l'argument financier pour séduire les étudiants. Le top 5 des employeurs proposant les meilleures rétributions de stage est en effet complété par : Amazon (7 725 dollars/mois en médiane), Salesforce (7 667 dollars/mois), Google (7 500 dollars/mois) et Microsoft (7 250 dollars/mois). Et Apple n'est pas très loin derrière (6 667 dollars/mois).Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis aux stagiaires en France. D'après une enquête menée fin 2018 , ceux-ci toucheraient une gratification moyenne de...