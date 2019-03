Facebook Watch Party : des groupes de discussion live pour les soirées devant la TV

Watch Party va proposer aux fans de foot de commenter un match entre amis

Un système pour encourager les interactions sur Facebook

Source : NeoWin

Les réseaux sociaux peuvent paradoxalement isoler leurs utilisateurs devant leurs écrans. Facebook veut remédier à ça en offrant plus de contacts et d'interactions entre les membres autour d'un même événement télévisé.Après avoir inauguré la fonctionnalité, permettant à un groupe d'amis de regarder des vidéos sur la plateforme et de lesensemble, Facebook va plus loin et va proposer aux utilisateurs d'inviter leurs amis à vivre ensemble des événements sportifs ou d'autres émissions en direct.Le réseau social indique qu'il va tester cette nouvelle possibilité avec les futurs matchs de la. Droits sportifs oblige, hors de question de diffuser en ligne les rencontres et il faudra continuer à payer un abonnement à un bouquet TV pour profiter des matchs.Au lieu de cela Facebook propose un lieu de rencontre virtuel entre amis supporters, affichant le score en temps réel de la partie en cours. Il sera possible au créateur du groupe de lancer des sondages, d'ajouter des jeux de questions-réponses ou des informations amusantes.Le réseau social indique que Watch Party dans sa version actuelle génère plus de 8 fois plus desur une vidéo que le mode de visionnage classique. Il sera intéressant de voir si la fonctionnalité rencontre son public, ou si les passionnés de ballon rond préféreront encore la traditionnelle soirée pizza tous ensemble devant la