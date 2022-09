Meta voulait un talkie-walkie pour Facebook... Cela va lui coûter 174 millions de dollars pour violation de brevet

Comme à chaque fois que le géant américain ne parvient pas à obtenir l'accord qu'il souhaite auprès d'une autre société, Meta a dès lors considéré la beaucoup plus petite entreprise de développement comme un concurrent. En conséquence, il l'a notamment privée de la plupart des fonctionnalités de son réseau social. Et pourtant, la technologie de Walkie Talkie a tout de même été intégrée à Facebook Live et Instagram Live. Coutumière du fait, l'entreprise de Mark Zuckerberg reprend régulièrement les fonctionnalités de ses concurrents qui rencontrent du succès. Les Stories copiées sur Snapchat et les Reels inspirés de TikTok n'en sont que les exemples les plus connus. Mais cette fois-ci, Meta n'a même pas pris la peine de développer un clone natif de l'application : elle a tout simplement repris le brevet partagé par Voxer.