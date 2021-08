Facebook obtient les droits de diffusion exclusifs d'un film en avant-première

The Outsider est un documentaire qui revient sur la création du Mémorial du 11 septembre à New York, de la conception du bâtiment aux controverses qui ont rythmé sa réalisation. L'équipe du film a eu accès à de nombreuses archives et aux membres de l'équipe pour des interviews.

The Outsider sera disponible quelques jours après son avant-première sur le réseau social en VOD sur les différentes plateformes d'achat et bénéficiera en parallèle d'une exploitation limitée dans quelques salles américaines.

Cette première incursion de Facebook dans la VOD a tout d'une entrée timide et le réseau social n'a visiblement, pour le moment en tout cas, pas l'intention de concurrencer des acteurs comme Amazon, Apple ou encore Netflix sur un terrain hautement concurrentiel.