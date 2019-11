France TV lance Lumni, une plateforme vidéo éducative avec, notamment, quelques youtubeurs connus

© Lumni

», voilà l'ambition de la nouvelle plateforme éducative Lumni . Celle-ci est le fruit d'une collaboration entre plusieurs acteurs publics : l'audiovisuel public français (France TV, Arte, France Médias Monde, l'INA, Radio France et TV5 Monde), les ministères de la Culture et de l'Education nationale et de la Jeunesse, le réseau Canopé, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI) et la Ligue de l'enseignement.En réalité, Lumni n'est pas tout à fait une nouveauté, il s'agit plutôt d'une refonte de la plateforme Francetv éducation. Avec cette nouvelle identité, le site réaffirme son ambition auprès des élèves, mais aussi des enseignants et des éducateurs. Il permet ainsi d'accéder à plus de 10 000 contenus, sous forme d'articles, de vidéos, d'audios ou de jeux, afin de «».Pour les professionnels de l'éducation, les ressources ont été classées en fonction du niveau, de la primaire au lycée, en passant par le collège, et de la matière abordée. Le but est qu'elles servent aux enseignants pour alimenter leurs cours ou les compléter. Quant aux éducateurs, ils sont invités à profiter des vidéos en ligne gratuitement, pour susciter les débats auprès d'un jeune public.Les élèves,eux, constituent bien sûr le cœur de cible de Lumni. L'idée est de les aider tout au long de leur cursus scolaire, mais surtout de les encourager à «».À cet effet, la plateforme publique a choisi de faire appel à plusieurs intervenants disposant d'une certaine notoriété auprès des élèves. On y retrouve ainsi des youtubeurs tels que PV Nova, qui revient sur l'évolution de la musique à travers le temps, Cyrus North, qui décrypte l'actualité à travers un prisme historique, ou encore Micode, avec ses tutos sur l'informatique. Lumni s'appuie également sur des valeurs sûres de la télévision, dont l'émissionet son ancien animateur, Jamy Gourmaud.