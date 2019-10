L'illettrisme numérique touche 17% des Français

Une personne sur quatre ne sait pas s'informer

Source : Insee

À l'heure où Internet semble omniprésent dans notre quotidien, la dernière enquête publiée par l'Insee sur les technologies de l'information et de la communication auprès des ménages montre pourtant que l'illettrisme numérique, ou « illectronisme », touche encore une part de la population française. Mais avant de rentrer dans les détails, tâchons de définir le terme « illectronisme ».Pour ce faire, l'institut français y va de sa petite définition : «», tout simplement. À savoir maintenant quel pourcentage de citoyens tricolores est concerné.Au total, 17 % (16,5 plus précisément) de la population appartient à cette catégorie, lorsque «», peut-on lire. Plus précisément, «». Étonnement, en 2019, «».Notons en revanche une hausse de l'utilisation quotidienne d'Internet entre 2009 et 2019 : 47 % il y a dix ans, contre 71 % aujourd'hui. Chez les personnes âgées de 75 ans ou plus, la pratique se démocratise : de 5 à 19 % entre 2009 et 2019. Bien que la majorité d'entre eux (64 %) ne se connecte pas au cours de l'année, quand d'autres (53 %) n'y ont même pas accès.Autre donnée marquante, le pourcentage de Français incapables d'obtenir une information sur Internet, établie à 24 %. Plus globalement, l'Insee se focalise sur les raisons de l'absence d'équipement à domicile : le manque de compétence en est la principale (41 %), suivie du coût du matériel (32 %) ou de l'abonnement (27 %) et l'absence d'offre haut débit (5 %).