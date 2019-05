Canva s'offre les bibliothèques d'images libres de droit Pexels et Pixabay

Canva compte étoffer son service de création graphique

Siest avant tout un outil de création graphique destiné au grand public, il est aussi bien utilisé par les professionnels que les amateurs qui voient en lui une solution simple et efficace pour créer et publier une très grande variété de design. Mais la start-up ne compte pas s'arrêter en si bon chemin !Forte d'une valorisation de plus d'un milliard de dollars, de ses 200 employés répartis entre les États-Unis et l'Australie et de près de 15 millions d'utilisateurs actifs dont plusieurs centaines de milliers ayant souscrit à un abonnement payant, la licorne australienne cherche désormais àen fournissant à l'avenir plus de contenus de qualité.Dans cette optique, Canva vient d'annoncer avoir acquis deux banques d'images largement connues sur le Web :. Bien que les prix d'acquisitions de ces deux plateformes n'aient pas été divulgués, Melanie Perkins nous donne un peu plus de détails sur leur raison d'être ainsi que sur l'avenir de Canva dans un communiqué : «».Les deux banques d'images resteront ainsivia leur site Web respectif. Les utilisateurs de Canva seront quant à eux en mesure d'accéder à près d'un million d'images directement (et gratuitement) depuis l'outil de création graphique.La fondatrice de Canva ajoute : «».