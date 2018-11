TripAdvisor s’offre une nouvelle peau et devient le média social du voyage

ArthurStock / Shutterstock.com

TripAdvisor offre une plus grande place à ses utilisateurs

Des changements dont vont découler de nouvelles opportunités

Alors quea fêté ses 18 ans cette année, la plateforme américaine d'avis touristiques vient de s'offrir un coup de jeune en proposant désormais aux consommateurs. Désormais, les voyageurs pourront interagir entre eux comme ils peuvent le faire sur Facebook, Instagram ou LinkedIn.TripAdvisor a construit sa réputation grâce à son système d'avis sur les restaurants et les hôtels. Avec la mise à jour de taille de son site, l'entreprise américaine propose maintenant un troisième volet : celui du voyage.Le tout nouveau TripAdvisor voit grand, et loin. Comme vous le feriez sur n'importe quel réseau social, vous pouvez désormais suivre les personnes ou experts de votre choix (amis, famille, influences, marques, entreprises, lieux touristiques), de façon à vous inspirer de leurs conseils ou tout simplement pour vous relier à eux à travers un intérêt commun. Les visiteurs peuvent maintenant découvrir mais aussi enregistrer et partager leurs recommandations lorsqu'ils planifient un séjour, en utilisant notamment la nouvelle fonctionnalité « Voyages », qui vous permettra de créer vos voyages sur mesure.Cette socialisation massive de TripAdvisor pourrait permettre à certains influenceurs provenant d'Instagram ou de YouTube de se « produire » également sur la plateforme au hibou. «», confirme le président et CEO de TripAdvisoir Stephen Kaufer.Reste à savoir si le demi-milliard de visiteurs uniques mensuels accrochera à cette nouvelle formule !