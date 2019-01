La science des émojis : quand Apple répare son bagel

Un bagel vide et industriel suscite l'indignation aux Etats-Unis

We think that a #BagelEmoji without cream cheese is a #SadBagel, what do you think? #ItMustBeThePhilly — PHILADELPHIA (@LoveMyPhilly) 4 octobre 2018

Google avait déjà froissé les gourmets avec ses emoji

C'était une abomination visuelle qui va enfin être corrigée. Dans les prochaines semaines,va sortir la première mise à jour majeure de son système d'exploitation mobile iOS 12.1. Et parmi la longue liste de correctifs et d'améliorations, l'un attire particulièrement l'attention des amoureux desApple va enfin revoir son émoticône du, comme l'explique The Verge . La précédente version représentait un bagel vide, à la texture industrielle qui avait passablement irrité les gourmets. Le constructeur californien fait son mea culpa en le représentant à partir de sa prochainedans une version garnie de fromage à la crème et à la texture bien plus réaliste et artisanale.C'est la marque de fromagequi a surfé sur la polémique en proposant via son compte Twitter un sondage sur la meilleure représentation du bagel. Ô surprise, la version remplie de fromage à la crème à remporté une large adhésion et la marque a depuis créé une pétition, qui ne suscite pas un engouement délirant avec un peu moins de 1 200 signatures à l'heure actuelle.Cette histoire rappelle la polémique à propos de l'emoji hamburger raté de Google, qui avait mal placé le fromage en bas du sandwich, là où l'usage veut qu'il se place entre la tomate et le steak.Comme l'explique le magazine Vox, «."L'affront est désormais réparé et le bagel à la sauce Apple est désormais ultra-réaliste. Victoire pour les gourmands !