Sans Forgetica : une police d'écriture qui booste la mémoire

Une police à trous

Une utilisation qui semble un peu limitée

Sans Forgetica : c'est le nom de cette police, créée par des chercheurs de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne, en partenariat avec des psychologues et spécialistes en conception typographique.Une étude récente réalisée auprès 400 étudiants australiens a montré que les participants se souvenaient de 57% du texte avec cette police, contre seulement 50% avec une police plus traditionnelle telle qu'Arial.La raison ? La police est cassée, c'est-à-dire que les lettres ne sont pas complètes, présentent des trous et la typographie est un peu inclinée vers la gauche. Le cerveau est ainsi dans l'obligation de faire plus d'efforts que lorsqu'il lit une police dont il a l'habitude et avec laquelle il ne retient rien (ou presque).Malgré ces résultats, une utilisation au quotidien de la police semble assez compromise.Comme le rapporte le co-créateur de la police : «».pour des brèves, des listes de courses peut-être, mais probablement pas pour un rendu de mémoire !Pour tester et télécharger la police, c'est par ici