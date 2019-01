Les défenseurs de la vie privée sont perçus comme des paranoïaques solitaires

Portrait-robot : un homme paranoïaque et solitaire

Les clichés ont la vie dure ?

Selon l'étude réalisée par le VPN HydeMyAss , près d'un quart (24%) des personnes interrogées pensent que les utilisateurs souhaitant défendre leur vie privée ont quelque chose à cacher. De la même façon, 21% jugent que les internautes qui ne sont pas prêts à dévoiler ce qu'ils font en ligne ne sont pas dignes de confiance, et 19% affirment que ces derniers seraient plus susceptibles que les autres d'avoir un casier judiciaire.Mais l'étude ne s'arrête pas là, puisque HydeMyAss a questionné les sondés sur les traits de caractère des défenseurs de la vie privée. Les personnes interrogées sont plus de la moitié (56%) à croire que ceux-ci visionnent des contenus pour adultes, 49% à les définir comme étant paranoïaques et 35% comme solitaires. Élément également intéressant, le fait que 63% pensent que les personnes intéressées par la défense de leur vie privée sur le net sont des hommes.Malgré ces résultats, près de la moitié (47%) des sondés indiquent que la protection de la vie privée est un droit de la personne indispensable. De la même façon, ils sont 84% à penser que les institutions (gouvernement, police...) peuvent accéder à leur historique en ligne sans qu'ils n'en soient informés. 50% des personnes interrogées déclarent également qu'elles ne partagent pas leur mot de passe, là où 31% ne sauvegardent pas leur mot de passe dans leur terminal ou leur navigateur.Brad Poole, porte-parole de HideMyAss déclare : «[...]».