Enlysée.fr, la boutique en ligne qui parodie la boutique officielle pour la bonne cause

Ouvert ce week-end, la boutique en ligne «» propose des produits relativement similaires à ceux de l'Élysée.Pour rappel, la Présidence de la République a récemment ouvert un e-shop sur lequel il est possible de trouver de nombreux produits dérivés comme des mugs, des stylos ou des vêtements aux couleurs bleu, blanc, rouge.Tous «», les produits ont été commandés à des fournisseurs français tandis que les fonds sont dédiés à la rénovation du palais présidentiel, dont les travaux de la salle des fêtes devraient coûter un demi-million d'euros.Selon les premiers chiffres, le site web a récolté près de 350 000 euros de recettes en trois jours seulement.Néanmoins, la parodie se veut plus subversive que l'original, si bien que les produits proposés sont relativement similaires, mais que les messages ne sont pas les mêmes. Là où l'Élysée propose des tee-shirts avec l'inscription «» ou «», la nouvelle version se tourne vers les messages «» ou «». Les prix sont également différents puisque les tee-shirts officiels coûtent 55 euros là où ils sont commercialisés à 20 euros en moyenne sur l'Enlysée.fr.Comme expliqué sur le site web, ses fondateurs souhaitent «». De fait, les bénéfices seront reversés à des associations visant à aider les SDF pour que, cet hiver, personne ne soit « « dehors, ni dans la rue, ni dans les bois ! » ». Les associations concernées sont SALAM Nord/Pas-de-Calais et L'Auberge des Migrants. Les fondateurs précisent qu'ils cherchent à entrer en contact avec la fondation l'Abbé Pierre.À l'origine du site web, une quinzaine de jeunes âgés de 25-30 ans, issus de Calais, Paris ou Lille expliquent : «[...]».