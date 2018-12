Le paiement en ligne bientôt disponible sur Le Bon Coin

Le paiement en ligne pour séduire de nouveaux utilisateurs

Le Bon Coin souhaite continuer son évolution

Voilà plusieurs années que Le Bon Coin a su s'imposer comme l'un des sites préférés des Français dans le domaine de l'achat/vente entre particuliers. Parti d'une équipe composée de 7 personnes, la société en compte aujourd'hui plus de 500 et fait partie des leaders dans sa catégorie.Le célèbre site internet devrait bientôt proposer le paiement en ligne pour la plupart de ses transactions, comme le rapporte le groupe de presse La Dépêche . Cette nouvelle fonctionnalité a d'ailleurs déjà été discrètement testée pour certains articles au cours de l'été dernier.Côté fonctionnement, rien ne changera pour les usagers. Chacun des partis pourra bien sûr continuer de discuter du prix en amont de l'achat, la seule différence étant qu'il sera possible de payer la somme d'argent demandée directement en ligne. Cette dernière sera ensuite retenue par le site internet qui la reversera au vendeur une fois le colis reçu par l'acheteur - le tout sans prendre de commission.Selon Le Parisien , le site internet souhaiterait également améliorer son offre de location d'appartements et de maisons pour concurrencer Airbnb.Une perpétuelle volonté d'évolution pas si surprenante pour une plate-forme dont le directeur général adjoint indiquait l'année dernière qu'il souhaitait la voir toujours active dans 10 ans.