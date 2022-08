Instagram corrige un bug de son sur les Reels exportés vers TikTok qui touchait les utilisateurs d'iPhone

Alors, beaucoup ont alors imaginé qu’il s’agissait d’une volonté de la part d’Instagram, cela étant dans le but d’empêcher ses clients d’utiliser son propre outil d'édition pour partager leurs vidéos sur TikTok. Pour autant, le groupe Meta s’est depuis officiellement exprimé à ce sujet et a ainsi confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un changement intentionnel, mais bel et bien d’un bug. Un bug qui a d’ailleurs discrètement été corrigé dans une mise à jour publiée la semaine dernière.