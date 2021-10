Instagram : cette mesure de Facebook pour aider les ados à déconnecter va vous étonner (non)

Clegg a également annoncé que la firme comptait bien lutter pour « éloigner » ses plus jeunes utilisateurs et utilisatrices de contenus jugés sensibles. « Nous allons introduire quelque chose qui, je pense, fera une différence considérable. Nos systèmes pourront voir si l'adolescent regarde encore et encore un même contenu qui peut ne pas être propice à son bien-être, et si c'est le cas nous le dirigerons vers d'autres contenus », a -t-il ainsi affirmé.