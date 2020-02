Le Japon construit un Gundam de 18 mètres de haut, capable de marcher

Lire aussi :

Source : New Atlas

Sa particularité ? Ce mastodonte de 18 mètres, construit par des experts en robotique, ne pourra pas seulement animer ses bras ou ses mains : il pourra aussi marcher.Depuis 2017, le quartier étudiant de Odaiba, à Tokyo, accueille un Gundam (le Unicorn RX-0) géant de près de 19 mètres. Véritable attraction touristique, tant pour les étrangers que pour les japonais, le Gundam de Tokyo a une certaine allure... Mais ne peut pas se déplacer.Alors pourquoi s'arrêter-là ? Les Gundam ont une place importante dans la pop culture nippone depuis 1979 et le début de la série d'animation éponyme. Ces robots humanoïdes géants, équipés d'armes incroyables, et inspirés par les samouraïs dans leurs manières de combattre, ont influencé une tripotée d'œuvres tant locales qu'internationales.Dedu côté des États-Unis, deaux multiples adaptations dedu côté du Japon, les Gundam ont durablement marqué la pop culture dans le monde entier.Le Gundam de Tokyo avait été construit à l'occasion des trente ans de la franchise Gundam. Pour les quarante ans de celle-ci, l'usine Gundam de Yokohama, ville voisine de Tokyo, s'est lancé le défi de construire un Gundam capable de marcher.Il s'agira d'une reproduction de l'iconique modèle Gundam RX-78-2. En construction à l'heure actuelle, il mesurera à terme près de 18 mètres pour un poids de 24 tonnes. Pour faire marcher un tel monstre, les experts en robotique du laboratoire JSK de l'université de Tokyo sont venus prêter main forte à l'usine Gundam.Différents dispositifs hydrauliques et électroniques ont été mis en place pour permettre au Gundam de se déplacer. Dans une série de vidéos publiées par l'usine Gundam, on apprend par exemple que ses mains, mesurant chacune deux mètres, auront des poignets tournants. Étant donné qu'elles seront montées sur des épaules et des coudes capables de bouger, elles doivent peser chacune moins de 200 kilogrammes. Un vrai casse-tête. Les vidéos sont, malheureusement pour nous, en japonais, sans sous-titres anglophones.Le robot sera à priori contrôlé à distance grâce à un support nommé « Gundam Carrier ». Les plans de celui-ci seront également mis en ligne, en accès libre, si jamais l'envie vous prend de construire un Gundam de compagnie dans votre garage.