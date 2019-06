Geekopolis, temple du divertissement numérique, a ouvert ses portes en Île-de-France

Traversez les univers le temps d'une visite

Mutations, l'expérience XXL qui va vous donner des sueurs froides

Après plusieurs mois de tests et de rodage,a enfin ouvert ses portes il y a quelques jours. Ce temple du ludique immersif trône dans un lieu atypique puisqu'il occupe les murs de l'Orfèvrerie de Saint-Denis, inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques et récupérée par le groupe Quartus, issu du secteur de l'immobilier. Geekopolis, fort de ses 2 000 m² et de ses multiples univers, en est le locataire le plus surprenant.Geekopolis se veut être un lieu dédié à l'imaginaire, aux divertissements numériques et aux activités ludiques. Vous pourrez profiter d'expériences immersives, mais aussi profiter de la ludothèque et de ses jeux de plateau et jeux de société, sans oublier un bar thématique, qui vous changera de celui en bas de chez vous.Qu'on vous prévienne tout de suite, le lieu est destiné au collectif. Si vous ne savez pas quoi faire cet été en famille ou avec vos potes, réservez votre session car avec les escape room, le rôle playing ou la VR multi-joueurs (avec des espaces qui peuvent atteindre jusqu'à 100 m² !), vous aurez de quoi faire.Si vous n'avez pas peur des sensations fortes émotionnellement parlant, l'expériencepourrait sacrément vous bousculer. Véritable aventure pour des groupes de huit joueurs (qui doivent avoir plus de 16 ans, ça en dit long...), vous devez mener à bien une mission périlleuse :et rempli de mauvaises surprises, comme des cobayes contaminés et peu amicaux, pour y récupérer des données qui pourraient contribuer à la régénération humaine.Pour 60 euros par personne (oui, le prix pique un peu), vous serez plongé au cœur de décors dignes des meilleurs films d'horreur, avec 1 200 m² à découvrir, et les fameux 100 m² d'espace VR. La formule fut déjà testée à Nantes en 2018 et à Paris l'année précédente, pour des sessions éphémères. En ajoutant 30 euros au prix,, en plus de votre propre d'expérience d'aventurier.Geekopolis proposera très bientôt d'autres univers comme, où vous devrez nettoyer une station spatiale en chassant de vilains aliens depuis une plateforme vibrante équipée de trois sièges ; ou, expérience durant laquelle vous incarnerez l'élève d'une école d'espionnage, le tout avec piscine à balles et vidéo projection interactive.