Cédant aux requêtes de ses fans, Razer va lancer... un grille-pain

Razer mobilise ses équipes pour développer un grille-pain

Peut-être avez-vous pour habitude de scruter les idées de produits les plus saugrenues proposées par les marques le 1er avril. Peut-être aussi vous souvenez-vous d'un certain, qui avait imaginé en 2016 un véritable grille-pain signé de son logo vert fluorescent. Et bien ce week-end, Min-Liang Tan, CEO de la marque, a annoncé publiquement que leserait bien commercialisé.Le PDG de l'entreprise le confesse dans son post Facebook : il ne s'attendait pas à un tel engouement. Pourtant, la page Facebook dédiée au Razer Toaster, qui compte désormais(et 12 personnes qui se sont fait tatouer ledit Toaster sur le bras) a réussi à attirer l'attention de Min-Liang Tan, qui, mais que son développement prendra quelques années.Le chef d'entreprise fait aussi part de son intention de faire du développement de ce produit «». On peut donc s'attendre à ce que l'équipementier fasse appel aux nombreux fans du projet pour les impliquer dans la conception.Et si l'engouement autour d'un tel appareil électroménager vous dépasse, rappelez-vous tout de même que celui-ci. Et ça, ça n'a pas de prix.