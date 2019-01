Un problème de maths vieux de 25 ans résolu sur 4chan

A partir d'un anime, une formule mathématique complexe

Prises sous un angle précis, tout le monde peut faire des maths

Comment unjaponais peut mener à la résolution d'un problèmevieux de 25 ans? C'est une question que se posent aujourd'hui les chercheurs à la lecture de ce message posté sur le siteUn utilisateur anonyme essayait de trouver le meilleur ordre pour regarder les 14 épisodes d'un animé intitulé. La particularité de cette œuvre est que chaque épisode se déroule dans des époques différentes. Sa diffusion de l'époque avait été non-linéaires et les aficionados de l'anime tentent depuis des années de trouver l'ordre le plus efficace et logique narrativement pour regarder la saison.Sans le savoir, cet utilisateur a trouvé la réponse à un problème mathématique appelé «». En mathématiques, une permutation est l'ordre d'un ensemble de nombres. En termes d'anime, une des permutations de Haruhi serait de regarder les 14 épisodes dans l'ordre de leur diffusion selon The Verge La méthodologie donnée par le contributeur anonyme de 4chan a été ensuite traduite par Jay Pantone, un mathématicien à l'Université de Marquette dans une forme plus générale et compréhensible par des mathématiciens. Et pour lui, le raisonnement tient la route.Robin Houston, informaticien et mathématicien, a été le premier a repéré le post et à le partager sur Twitter. Il explique qu'avec le problème Haruhi, les gens recherchaient la superpermutation la plus courte possible pour l'ensemble des 14 épisodes. Mais personne n'a trouvé de formule permettant de résoudre ce problème. Les travaux de 1993 suggéraient une partie de cette solution. Mais en 2014, il a découvert que lesutilisés dans le problème de 1993 ne fonctionnaient pas pour les ensembles contenant plus de six nombres.Le contributeur anonyme apporte lui une solution pour trouver le plus petit nombre afin d'arriver à la solution. Selon les deux chercheurs, il faut regarder au moins 93 884 313 611 épisodes pour pouvoir regarder la saison dans n'importe quel ordre possible. À partir de ce chiffre insensé, il faudra encore de nombreuses recherches afin de trouver l'ordre le plus juste pour regarder Haruhi dans le futur. Mais cet exemple que les maths, sous un angle plus ludique, sont accessibles à tous.