Banksy : l'oeuvre s'autodétruit après avoir été vendue 1,18 million

Aussitôt adjugée, aussitôt détruite

Ce week-end, le street-artist Banksy était à l'honneur d'une vente organisée chez Sotheby's, à Londres. Une vente durant laquelle une version sur toile de l'oeuvrea été vendue pour 1,04 million de livres streling, soit un peu moins de 1,2 million d'euros.Jusqu'ici, rien de très surprenant dans le monde de l'art, si ce n'est qu'aussitôt adjugée, la toile est automatiquement sortie de son cadre, pour passer dans une déchiqueteuse subtilement dissimulée dans ce dernier. Dans la salle, le public a évidemment été stupéfait de cette tournure inattendue, tandis que certains employés ont tenté délibérément de sauver l'oeuvre...Du côté de Banksy, l'artiste a simplement publié sur Instagram une photo de l'événement, avec (on imagine) la ferme volonté de critiquer le marché de l'art. "" a ainsi sobrement commenté l'artiste.Il semble évident que Banksy lui-même ou qu'un de ses acolyte était dans la salle afin de déclencher le mécanisme et d'immortaliser le moment avec son smartphone. En effet, sur une vidéo postée un peu plus tard, Banksy a cité une phrase de Picasso, à savoir" ; une belle façon de rappeler au marché de l'art qu'il ne le possède pas.