Aux Etats-Unis, ce Shiru Café propose de payer avec des données personnelles !

Payer son café avec ses données personnelles, c'est possible !

Une initiative « utile », selon le café

Dans l'état du Rhode Island, à Providence, il est désormais possible d'aller faire le plein de caféine du côté du Shiru Café. Un café tout à fait classique en apparence, dans lequel les cappuccinos et autres latte macchiato coulent à flot, tandis que les clients sirotent leurs boissons en compagnie de leurs fidèles laptops. A un détail près : les clients sont priés de payer avec leurs données personnelles.Situé à proximité de la Brown University, ceest accessible uniquement aux étudiants et aux enseignants. Si ces derniers sont autorisés à payer avec de la vraie monnaie, les étudiants sont quant à eux priés de livrer leurs données personnelles pour pouvoir accéder à leur dose de caféine. Ils doivent notamment indiquer leur nom, prénom, leur numéro de téléphone, mais aussi leur adresse e-mail.Le Shiru Café demande également aux étudiants d'indiquer leurs principaux centres d'intérêts, leur date de naissance, leurs aspirations professionnelles... Le tout, via un formulaire en ligne. Evidemment, toutes ces informations sont par la suite utilisées par différents partenaires et sponsors pour promouvoir divers produits via mail, téléphone ou directement au sein du bar.Selon le site web du Shiru Café :. Des informations qui seront notamment utiles pourdes étudiants, d'après le groupe.A noter que ce Shiru Café n'est pas unique en son genre, puisqu'on en retrouve également au Japon ou encore en Inde. Parmi les sponsors, on retrouve quelques grands noms comme Microsoft, Nissan et Suzuki. Le Shiru Café promet que les informations récoltées sont soigneusement sécurisées et ne sont pas vendues à des entreprises tierces.