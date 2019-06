La start-up française Konyks transforme les volets électriques en volets intelligents

© Konyks

Un boîtier à placer sur le mur

Automatiser l'ouverture et la fermeture du volet

Source : Communiqué de presse

est une jeune entreprise française, spécialisée dans la. Avec ses produits, elle vise à permettre à ses utilisateurs de piloter tous leurs équipements à domicile, avec leur smartphone ou leur voix.Sa dernière création porte le nom deet s'attaque à un problème des temps modernes : «» Si la flemme est votre alliée, rassurez-vous :vous permet de rester vautré(e) devant votre écran. La start-up vous propose en effet deUn prérequis toutefois : il faut posséder un volet électrique.n'est pas (encore ?) capable de piloter à distance un dispositif à manivelle. Il s'agit d'un petit interrupteur prévu pourprésent sur le mur, généralement à proximité du volet. Après installation, il peut, dans un premier temps, faire office de commande manuelle, à l'aide de ses touches tactiles.Le véritable progrès intervient cependant lorsque l'on, chez soi. Dans ce cas, le volet électrique devient, et ce, même depuis l'extérieur. De plus, grâce à une compatibilité avecet, il est également possible dePar ailleurs, le volet peut devenir « intelligent », lorsqu'ondans l'application mobile. Par exemple, vous pouvez le configurer pour qu'il s'ouvre à la tombée de la nuit et qu'il se ferme au lever du soleil, pour éviter toute lumière du jour.sera disponible à partir de juillet prochain, au prix de