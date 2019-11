Google Earth permet désormais de créer des visites personnalisées (avec photos et textes)

Visites et histoires interactives

Un outil simple et pour tous

Le géant de Mountain View vient d'annoncer la mise a disposition de nouveaux outils de création pour son service Google Earth, via une vidéo promotionnelle publiée sur YouTube que vous pouvez retrouver ci-dessous.On y aperçoit les nouvelles fonctionnalités qui sont désormais accessibles uniquement via l'interface web de Google Earth. Notons que les utilisateurs d'Android et iOS pourront sans problème visionner ou enregistrer les contenus créés à l'aide de ces outils, mais il ne leur sera pas possible d'accéder aux outils d'édition.Parmi ces fonctionnalités, il vous sera possible de créer des contenus personnalisés, comme des stories, des itinéraires, ou encore des visites guidées en reprenant par exemple des images de Google Street View, des aperçus 3D des lieux et monuments historiques, mais aussi en important vos propres photos et en y ajoutant du texte.Google a également annoncé que les brouillons et les présentations pourront être enregistrés grâce à Google Drive, mais aussi, comme avec bon nombre de ses autres services, qu'il sera possible de travailler à plusieurs et en collaboration sur un projet.On imagine déjà de nombreuses possibilités d'utilisation de ces nouveaux outils intégrés à Google Earth. Permettant de créer un parcours narratif faisant passer le spectateur de lieu en lieu de manière très simple, ils seront par exemple parfaits pour raconter et partager vos dernières vacances, créer des cours d'histoire interactifs, réaliser une visite guidée d'une ville ou d'un pays, ou encore pour présenter d'innombrables lieux, activités et thématiques.Pour en savoir plus, consultez le site officiel de Google Earth ou commencez dès maintenant en téléchargeant l'application