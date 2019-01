Google Assistant : bientôt accessible également depuis un écran verrouillé

© Shutterstock.com

Google Assistant toujours plus accessible

Il y a quelques jours, Google annonçait une optimisation générale de son Assistant sur smartphones , avec notamment une ergonomie légèrement revue, de nouvelles interactions, et une importance toute particulière apportée au toucher, en plus de la voix.Aujourd'hui, Google précise que son Google Assistant sera bientôt accessible depuis un smartphone dont l'écran est verrouillé. En utilisant la formule magique "", l'utilisateur pourra accéder à un aperçu global de sa journée, avec les rendez-vous importants, les notes ou encore diverses recommandations. Bref, pour Google, il s'agit de permettre à l'utilisateur de faire appel de manière toujours plus simple et plus rapide à son Assistant, sans même avoir à prendre son smartphone en mains. Du reste, cela signifie que l'appareil sera toujours à votre écoute...À cela s'ajouteront de nouvelles fonctions sur les Smart Displays de type JBL Link View ou Lenovo Smart Display, notamment pour la mise au point d'une installation audio multiroom.