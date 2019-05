Game of Thrones bat le record de tweets grâce à l'épisode 3 de l'ultime saison

Game of Thrones en mode record

We're breaking records over here!



Last night's episode of @GameOfThrones was the most Tweeted about episode of scripted television EVER with nearly 8 MILLION Tweets. 🐉📺 https://t.co/D5IVk8R9LX — Twitter Comms (@TwitterComms) 29 avril 2019

Diffusé dans la nuit de dimanche à lundi dernier, l'épisode 3 de la huitième saison dea fait chavirer les foules avec une bataille mémorable (dont nous ne vous dévoilerons pas l'intrigue, non) et est, au passage,au petit oiseau bleu,En moins de 24 heures, ce sontqui furent échangés dans le monde. Un record. Il faut dire que toutes et tous (producteurs, diffuseurs, influenceurs et fans) avaient fait monter la sauce au regard de ce qui attendait le public : une bataille épique, historique pour le petit écran et déterminante pour l'avenir des héros.Ce week-end, HBO (OCS, pour nous Français) va diffuser le quatrième épisode de la saison 8 de GoT, durant lequel vous allez apprendre que.... Non, on ne vous ferait pas ça.