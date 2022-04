Critique | Morbius : Sony traine le vampire Marvel dans le sang et la boue

Michael Morbius découvre ses pouvoirs en deux minutes chrono et nous les explique en voix-off pour pouvoir passer à autre chose. L'embryon de romance avec sa collègue Martine est plus froid qu'une feuille d'impôts. Le fameux troisième acte est quant à lui réduit à peau de chagrin avec un combat final expédié d'un coup de balais et coupé brutalement. C'est terminé, générique, vous pouvez rentrer chez vous.

Ah non, évidemment, Marvel oblige, Morbius nous propose deux scènes post-génériques qui vont probablement rendre fous les exégètes du MCU. Nous ne rentrerons évidemment pas dans le détail mais sachez juste que si Morbius est mauvais, ces deux mini-séquences sont tout simplement honteuses, montrent les vraies intentions de Sony et sa vision des fans, davantage considérés comme des abrutis prêts à avaler n'importe quel caméo que comme des spectateurs doués d'un minimum de matière grise pour réfléchir plus de quinze secondes aux connexions entre les différents films et à leur logique.