La réédition d'Akira en 4K proposera des bonus inédits

Une nouvelle version d'Akira enrichie

Source : Dazed

Mauvaise nouvelle en revanche : nous n'avons toujours pas d'informations concernant une éventuelle sortie en Europe.Plus de 30 ans après sa sortie,, le film d'animation culte de Katsuhiro Ōtomo, va bientôt revenir plus beau et plus complet que jamais. Annoncée en juillet dernier via le trailer ci-dessous, une réédition en Blu-Ray 4K arrivera en effet au Japon le 24 avril prochain.Les chanceux qui pourront mettre la main dessus verront non seulement le film dans une qualité jusqu'ici inégalée, mais ils pourront également profiter de contenus bonus encore inédits, via un 3disque.Il serait ici question de storyboards, de clips musicaux réalisés par Geinoh Yamashirogumi ou encore de making-of centrés sur la production en coulisses.