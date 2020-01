Morbius : dans le premier trailer, Jared Leto semble avoir les crocs pour le MCU

Le célèbre vampire de Marvel

Le Spider-verse Sony et le MCU prêts à se rejoindre ?

Source : ComingSoon

Après, voici bientôt venir un autre anti-héros du côté du Spider-verse de Sony au cinéma, j'ai nommé. Incarné par Jared Leto (notamment connu pour son rôle du Joker dans, pour DC), ce personnage, qui affronte régulièrement Spider-Man dans les comics Marvel depuis 1971, va sans surprise avoir droit ici à sonScientifique atteint d'une rare et incurable maladie du sang, Michael Morbius va tout faire pour rester en vie, et au passage se transformer en vampire. Sur sa route il croisera alliés et ennemis, tous incarnés par des acteurs et actrices solides. À titre d'exemple, on peut notamment souligner la présence de Matt Smith (), Jared Harris () ou encore Adria Arjona (). Côté réalisation, c'est Daniel Espinosa () qui sera derrière la caméra. Bande annonce !Mais au-delà d'introduire un nouveau personnage,est spécialement intéressant pour une autre raison : il pourrait bien être le premier film à officiellement rattacher le Spider-verse de Sony (composé dedonc, et d'autres films à venir) au MCU de Marvel Studios (composé aujourd'hui de 23 films et plusieurs séries).Dans la vidéo précédente, les plus observateurs auront en effet remarqué une apparition de Spider-Man à 2 minutes 09 (certes, il ne s'agit que d'une affiche, et d'un vieux costume de l'époque de la trilogie Sam Raimi, mais tout de même), et surtout la présence, à la toute fin du trailer, de Michael Keaton.Même si le rôle de ce dernier n'est pas encore connu, il semble assez peu probable que l'acteur ait été recruté par Sony pour jouer autre chose que le Vautour, qu'il incarnait dans. Si tel devait être le cas, voilà qui paverait tranquillement la voie au futur film, prévu pour 2022.Nous serons probablement fixés bientôt, puisqueest annoncé le 5 août prochain au cinéma.