Après Baby Yoda, voici venir Baby Sonic

Le mini-Sonic au tournesol

Source : Numerama

Dans une bande-annonce japonaise du nouveau film Sonic, prévu pour février 2020, nous pouvons apercevoir une «» du hérisson bleu.Dans cette bande-annonce, mise en ligne le 26 décembre, on aperçoit furtivement ce Sonic enfant en train de courir à toute vitesse, avant de le découvrir dans un plan plus posé de quelques secondes, sourire un peu niais aux lèvres et tournesol en main.Après Baby Yoda de la série qui n'a en réalité rien à voir avec le véritable Yoda ), ce Sonic enfant ajoute une toucheà la production de Paramount.Le film Sonic doit sortir le 12 février dans les salles obscures françaises.