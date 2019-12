Ghostbusters: Afterlife s'offre un premier trailer

Ghostbusters de retour au cinéma en 2020 !

Source : The Verge

Film culte pour bon nombre d'entre nous,(ou «» chez nous) a vu le jour en 1984, avec une suite en 1989, et un reboot, mettant cette fois en scène une équipe féminine, en 2016.Dès l'été 2020, un nouveauarrivera au cinéma, et permettra cette fois de suivre les aventures de deux jeunes enfants, qui partagent visiblement un lien de parenté avec un ancien chasseurs de fantômes.Ce nouvel opus est supervisé par Jason Reitman (fils d'Ivan Reitman), et permettra de retrouver Finn Wolhard () et McKenna Grace (), mais aussi Paul Rudd ou encore certains acteurs originaux des films des années 1980. Bref, tout pour susciter une vraie curiosité chez les fans de la première heure...