Alien, le film sortira en 4K HDR pour son 40ème anniversaire

Beaucoup de bonus ont été ajoutés

Source : Arstechnica

En 1979, le réalisateur Ridley Scott dévoilait au monde entier, un film réalisé avec seulement 11 millions de dollars de budget. Pour un projet d'une telle envergure, autant dire qu'il a fallu faire avec les moyens du bord. Cela n'a pas empêché ce premier opus de cartonner et de redéfinir au passage tout un genre. C'est pour célébrer cette légende que la Fox a décidé de mettre en vente une version spéciale.Ainsi, Alien ressortira envia un Blu-ray Ultra HD. Sur ce disque, le contenu sera pour le moins généreux puisqu'en plus du film original, la version director's cut de 2003 sera aussi de la partie. D'autres bonus comme des nouveaux commentaires de Ridley Scott, des scènes coupées et un making-of figureront aussi dans cette réédition.Espérons seulement que le rendu sera à la hauteur puisque le film avait été tourné en 35 mm, ce qui est loin d'être un format idéal pour la 4K d'aujourd'hui. Le Blu-ray serapour célébrer les 40 ans de la franchise.