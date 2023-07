Oppenheimer : quand Nolan compare l'avènement de l'IA à l'invention de la bombe atomique

À ce propos, Christopher Nolan soulève deux aspects intéressants. Le premier, c'est que les Nations Unies ont fortement perdu de leur influence depuis la Seconde Guerre mondiale. Des blocs régionaux et des organisations internationales bien plus puissantes ont émergé depuis, ce qui a mené l'ONU à perdre progressivement son rôle d'arbitre. Le second aspect, soulevé par le réalisateur, est lui aussi important. Il a fait remarquer que le contrôle international de l'énergie nucléaire souhaité par J.R. Oppenheimer a été rendu possible notamment grâce à une concession des pays concernés : la cession d'une part de leur souveraineté et un transfert de leur responsabilité pour la placer entre les mains de l'ONU. L'affaiblissement de cette institution pourrait être alors un obstacle important dans ce processus de régulation.