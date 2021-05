Electronic Arts récolte plus d’1,6 milliard de dollars en 2021 grâce au mode Ultimate Team de ses jeux

Le mode Ultimate Team continue d’alimenter le débat, mois après mois, tant certaines autorités y voient une forme de jeux d’argent, voire une forme d’exploitation financière des joueurs. Le mode de jeu est d'ailleurs de plus en plus considéré comme un « pay-to-win ».

Ainsi, des pays comme le Royaume-Uni pourraient bientôt prendre des mesures pour réguler ce modèle économique et ces fameuses loot boxes. Toutefois, la première étape, essentielle, est d’abord de savoir si la loi est applicable à ce modèle. Pour ce faire un examen des loot boxes et de la loi qui encadre les jeux de hasard ont été lancés en décembre 2019. Un rapport devrait être publié à la fin de l’année 2021, et il pourrait être décisif à ce sujet.

De son côté, EA a toujours défendu le fait que les loot boxes ne constituent pas des jeux d’argent. Malgré tout, la société reconnaît qu’un changement de la loi aurait un impact évident sur son activité, notamment sur ses modèles commerciaux et les fonctionnalités intégrées au sein de ses jeux et services.

Malgré tout, en octobre 2020, le tribunal de la Haye tranchait en faveur de l’autorité néerlandaise des jeux d’argent en déclarant que les lootboxes présents dans le mode Ultimate Team de FIFA contrevenaient à la loi néerlandaise sur les paris et les jeux d’argent. En réaction, EA a fait appel de cette décision qui est pour le moment suspendue suite à la procédure d’appel.