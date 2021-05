Apex Legends : une fonctionnalité pénalise désormais les joueurs qui abandonnent prématurément

Kenichiro Yoshida et Jim Ryan, respectivement P.-D.G. de Sony et de Sony Interactive Entertainment, se sont exprimés hier à l’occasion d’une réunion centrée sur la stratégie de l’entreprise. Et parmi les axes de développements futurs pour la marque PlayStation, on retient particulièrement l’envie de développer l’aspect « social » de la plateforme, mais aussi de (re)tenter une percée sur smartphones .