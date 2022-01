Les draisiennes électriques sont désormais légales, direction les pistes cyclables

N'ayez plus peur de sortir votre draisienne du garage ou du balcon. Vous pouvez désormais l'exhiber fièrement dans la rue, oui Madame, oui Monsieur ! Car, « ayé », elle est inscrite au Code de la route. Les usagers et la Fédération des Professionnels de la Micro-mobilité clamaient sa légalisation depuis de longs mois, via la création d'une catégorie de cyclomoteurs légers.