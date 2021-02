La Warner s'amuse à masquer Harry Potter, le Joker ou Wonder Woman, parce qu'ils le valent bien

Tout le monde se mobilise pour sensibiliser aux gestes barrières. Même le monde du 7e art, pourtant très touché par la crise de coronavirus, avec des salles obscures qui restent portes closes et des tournages décalés ou carrément arrêtés. Le géant américain Warner Media, le Ad Council - une organisation américaine à but non lucratif qui combat le racisme et lutte pour l'équité raciale notamment dans la publicité - et l'agence fédérale qui regroupe les Centers for Disease Control and Prevention (CDC ou Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), ont décidé de publier, le 10 février, une vidéo publicitaire qui reprend des scènes mythiques ou remet en scène des personnages phares des productions Warner Bros, à la seule différence qu'ils sont tous… masqués.