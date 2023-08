Un concurrent sérieux débarque pour le Steam Deck et la Switch à moins de 300 euros !

La console sera disponible à son lancement avec plusieurs options de configuration. Le modèle le plus basique à 299 dollars comportera 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Deux autres versions plus avancées sont prévues, une avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et l'autre avec 16 Go et 512 Go. Pour le moment, aucun tarif n'a été dévoilé pour ces deux autres modèles. La console sera déclinée en plusieurs coloris au choix, dont un entièrement transparent, qui ne sera pas sans rappeler les premiers modèles de Game Boy. Pour assurer le lancement de sa machine, AYN est en préparation d'une campagne de financement participatif sur le site Indiegogo.