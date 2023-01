Steam Deck : NVIDIA et Valve vont optimiser GeForce Now ensemble pour une expérience de jeu aux petits oignons

Pour l'heure, le cloud gaming sur le Steam Deck n'est pas pleinement compatible. Il se montre en effet relativement instable et rend le tout assez indigeste. Pour profiter de tels services, il est nécessaire d'utiliser une application tierce, car il n'existe pas encore d'application native, ainsi qu'un navigateur (de préférence Chromium).

Or, sur le Steam Deck, cette manœuvre rend la prise en main des jeux lancés via le Cloud par navigateur délicate, en raison de problèmes de compatibilité sur les contrôles. Qu'à cela ne tienne, NVIDIA et Valve joignent leurs efforts pour optimiser tout cela en ce qui concerne GeForce Now.

C'est en tout cas ce qu'a indiqué Andrew Fear, manager de produit pour GeForce Now, à PC Gamer. Les deux géants de l'industrie plancheraient ainsi sur des moyens de corriger les problèmes susmentionnés et d'optimiser l'expérience GeForce Now sur l'appareil portable hybride.