CES 2023 : GeForce NOW boosté à la RTX 4080

Grâce au déploiement des SuperPODs, il sera aussi question de rendre plus accessibles les options ray tracing, lesquelles sont particulièrement lourdes pour l'infrastructure NVIDIA… N'importe quel joueur PC vous le dira ! Mais ce n'est pas tout, via le système NVIDIA Reflex, il devrait être possible de profiter d'une meilleure gestion de la latence.

Sur les plateformes de jeu style GeForce NOW, cette latence est clairement la question sensible. NVIDIA s'en sort globalement plutôt bien, mais estime que Reflex permet de passer la latence click-to-pixel sous les 40 millisecondes. Il n'y a plus qu'à tester la chose !

Alors que le coût des abonnements GeForce NOW ne semble pas devoir augmenter, NVIDIA évoque un déploiement des SuperPODs RTX 4080 en Amérique du Nord et en Europe à partir du mois de janvier… mais étalé sur plusieurs mois.